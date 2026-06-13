11 juin 1968: le jour où deux ouvriers de Sochaux sont morts en manifestant

Jean Cadet se souvient des journées de travail des ouvriers de Sochaux et raconte: « Il faut se souvenir qu’on faisait 47 h 30 par semaine. Certains venaient de Saint-Loup-sur-Semouse, à plus de 50 km; ils ne faisaient que travailler et dormir », s’exclame l’ancien secrétaire du syndicat!

Pour lui, le 11 juin 1968 a été un tournant dans la conquête de la semaine à 40 heures : « Cela a été un moment de lutte pour faire avancer les revendications. »

Suite à l’ampleur de cette manifestation, le PDG de Peugeot s’est rendu lui-même sur le site de l’usine de Sochaux pour discuter et trouver un accord avec les employés. Jean Cadet faisait partie de la délégation qui a rencontré le PDG. « Il a dit “C’est moi le patron. C’est moi qui décide, qu’est-ce qui qu’est-ce qui coince ?” Et nous, on a répondu, “C’est la diminution du temps de travail”. » Il s’est donc engagé à réduire le temps de travail d’un quart d’heure tous les mois pour aboutir aux 40 heures.

La mobilisation des travailleurs a duré un mois au total : « On a commencé les grèves le 20 mai et on a repris le travail le 20 juin. »

« Tous les soirs, on se réunissait pour discuter de ce qu’on allait faire le lendemain, se souvient Jean Cadet. On constituait des groupes qui allaient dans les villages distribuer les informations que l’on éditait pour faire le point sur la grève. »

Quant à la direction, il affirme qu’elle se réunissait tous les jours pour faire un point au stade Auguste-Bonal . « J’y suis allé avec un autre camarade qui était aussi à la CGT pour interroger M. Turin [le directeur de l’usine – NDLR ] sur ce qu’ils allaient faire. On s’est fait virer !», affirme le retraité.