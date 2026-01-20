Vieux-Charmont : Damien Guillaume candidat aux municipales

Damien Guillaume, conseiller municipal d'opposition, est candidat à Vieux-Charmont pour les municipales de mars 2026.
Actuellement élu d’opposition à Vieux-Charmont, Damien Guillaume se présente à la tête d’une liste baptisée « Pour Vieux-Charmont, autrement ».

Damien Guillaume, 57 ans, élu d’opposition depuis 2020 au conseil municipal de Vieux-Charmont (avec quatre co-listières) est candidat pour les municipales de mars 2026. « Habitant de toujours de Vieux-Charmont », il vient d’annoncer sa candidature comme tête de liste sous l’intitulé « Pour Vieux-Charmont, autrement ». Fils de Bernard Guillaume, ancien élu engagé de la commune, il s’inscrit « dans une continuité de valeurs fondées sur la solidarité, le respect et l’engagement local ».
Responsable commercial pendant vingt-trois ans dans l’immobilier local, aujourd’hui responsable du bureau des entreprises dans un lycée belfortain, Damien Guillaume se présente à la tête d’une équipe sans étiquette politique. Il souhaite « porter une ambition renouvelée pour le rayonnement de Vieux-Charmont, en conciliant proximité, attractivité et dynamisme économique ». La liste défend « une gouvernance ouverte, fondée sur la concertation citoyenne, le travail collaboratif et le renforcement du tissu associatif. Elle s’engage à préserver la solidarité, accompagner les acteurs économiques, maintenir les services publics et maîtriser la fiscalité locale ».
Deux réunions publiques sont programmées les jeudi 29 janvier et jeudi 5 mars 2026 à 20 h, salle Rencontres Jean-Jaurès, afin d’échanger avec les habitants et présenter le programme de la liste qu’il conduit.

