Municipales : Ici Belfort-Montbéliard contraint d’annuler son débat à Belfort

Avant le premier tour des municipalisé, Ici Belfort-Montbéliard a organisé des débats à Montbéliard, Bavilliers et Delle. Entre les deux tours, un débat a déjà été organisé à Bethoncourt (ce mardi 17 mars), un autre est prévu à Héricourt ce mercredi 18 mars, et le dernier aurait dû avoir lieu demain soir, jeudi 19 mars, à la salle des fêtes, entre Damien Meslot, maire sortant, Florian Chauche, arrivé deuxième dimanche soir, Christophe Soustelle, arrivé troisième, et Bastien Faudot, quatrième.

Ce dernier débat de la campagne des municipales dans le nord Franche-Comté n’aura pas lieu : Damien Meslot a décidé de ne pas y assister. « Je voulais un débat sans public, en studio, explique le maire sortant. France Bleu [devenu Ici – NDLR] m’a dit non, donc c’est sans moi ». En cause, les huées, et selon le maire et certains témoins, les insultes à l’égard de Bastien Faudot lors de la proclamation des résultats dimanche soir à la salle des fêtes. « Je suis toujours prêt à débattre sur un programme, mais pas avec des insultes », affirme Damien Meslot, qui refuse d’avoir à faire à « une meute d’insoumis » qui selon lui aurait pu lancer « des lazzis » pendant les débats. « Nous sommes sous la menace de ces gens-là », affirme-t-il, avant d’indiquer qu’il demandera la présente de la police municipale ou de la police municipale pour la proclamation des débats dimanche soir. « C’est moi qui choisis les débats où je veux aller, et là je souhaitais un débat en studio, et dans le calme », conclut Damien Meslot.

Ici annonce l’annulation dans un article mis en ligne à 16 h. Contacté, Nicolas Wilhelm, rédacteur en chef d’Ici Belfort-Montbéliard, est d’autant plus étonné que ce débat a été discuté et programmé depuis plusieurs semaines et qu’une convention a été signée avec la Ville de Belfort pour la location de la salle des fêtes. Pas question pour lui d’organiser un des débats six débats en studio alors que les autres l’ont été en public : « Ce serait casser la formule », justifie-t-il en revendiquant le libre choix éditorial de sa rédaction, tout en indiquant qu’il avait déjà accédé à la demande de candidats de ne pas prendre de questions de la salle, mais uniquement de questions d’auditeurs sur les réseaux sociaux et posées par les journalistes pendant le débat.