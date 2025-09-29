PUB
Municipales : Gilles Lazar candidat à Héricourt

Gilles Lazar a annoncé sa candidature pour les municipales de mars 2026. | Photo profil Facebook
Gilles Lazar a annoncé sa candidature pour les municipales de mars 2026. | Photo profil Facebook

Le conseiller municipal et régional a annoncé sa candidature samedi sur sa page Facebook.

« Je ne vous surprendrai pas en vous annonçant que je suis candidat » pour les municipales de mars 2026, indique Gille Lazar dans une vidéo postée samedi matin sur sa page Facebook. Médecin généraliste à Héricourt, Gilles Lazar est conseiller régional au sein du groupe majoritaire des « Elus communistes et républicains » et conseiller municipal d’opposition à Héricourt. Sa déclaration de candidature est clairement positionnée en opposition au maire sortant, Fernand Burkhalter (PS) : dans sa vidéo, Gilles Lazar dénonce la « dégradation de la qualité de vie » à Héricourt. Il cite comme exemples la sécurité, la dégradation des services publics, la désertification du centre-ville, les difficultés à se soigner, la perte d’habitants et ses répercussions sur les établissements scolaires, le collège et le lycée, la hausse de la précarité. Il accuse le maire sortant de déni sur ces différents sujets.

Gille Lazar indique qu’il présentera son programme début 2026, mais évoque déjà la création d’une police municipale, un cinéma en cœur de ville, des transports en direction de Montbéliard et Belfort, de mesures pour s’adapter au réchauffement climatique. Il s’engage également à ne pas augmenter les impôts locaux.

Gille Lazar a déjà été candidat lors des deux dernières élections municipales à Héricourt. Il espère cette fois réunir les 300 voix qui lui ont manqué en 2020 pour battre Fernand Burkhalter qui était candidat à sa succession et a été réélu.

Voici la vidéo postée par Gilles Lazar.

