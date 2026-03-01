Municipales : à Mulhouse l’ouvrière, la droite divisée et la gauche en embuscade

Sous le marché couvert de la ville, la maire (divers droite) Michèle Lutz, entourée d’une dizaine de militants, prend des nouvelles des commerçants, avant d’aller tracter à l’extérieur. Cette ancienne coiffeuse dirige la municipalité depuis 2017, quand son mentor, Jean Rottner (Les Républicains), lui a laissé le fauteuil pour devenir président de la région Grand Est.

En 2020, elle avait été reconduite sans difficulté, avec 38,6% des suffrages exprimés au second tour dans le cadre d’une quadrangulaire – mais sur fond d’abstention massive, en pleine pandémie de covid, qui avait frappé Mulhouse de plein fouet. Le mandat qui s’achève, malgré un bilan sérieux – gratuité des transports pour les séniors, recul de l’endettement, rénovation des écoles… – a été perturbé par l’exclusion de plusieurs adjoints, dont une partie se présentent ensemble contre la maire.

« Les gens ont été déçus, quelque part », tacle la candidate Renaissance, Lara Million. « Ça prouve qu’il n’y a pas d’unité », que l’équipe sortante « n’a pas su fédérer », selon elle.