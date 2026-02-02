PUB
,

Montbéliard : Charles Demouge renonce à l’agglo

Charles Demouge annonce ce lundi 2 février renoncer à la présidence de PMA, à l'occasion du prochain scrutin municipal et communautaire.
Charles Demouge annonce ce lundi 2 février renoncer à la présidence de PMA, à l'occasion du prochain scrutin municipal et communautaire. | archives © Le Trois
Alerte

L’actuel président de Pays de Montbéliard Agglomération vient d’envoyer un courrier aux maires et élus communautaires dans lequel il annonce renoncer à un nouveau mandat communautaire.

Charles Demouge avait annoncé ne pas se représenter comme maire de Fesches-le-Châtel, mais la question demeurait de savoir s’il serait candidat à un nouveau mandat communautaire, et donc à la présidence de PMA.
Il vient de mettre un terme au suspens en adressant ce lundi 2 février un courrier aux maires et élus communautaires. « A l’approche des échéances électorales et communautaires, j’ai souhaité m’adresser personnellement à vous dans un esprit de transparence et de respect. Après mûre réflexion, j’ai fait le choix de ne pas me présenter pour un nouveau mandat municipal et communautaire », écrit Charles Demouge.
« Cette décision est avant tout personnelle après un parcours politique de trente ans et un engagement sans relâche pour notre territoire. Mais lle est aussi guidée par une conviction profonde : il faut savoir passer le flambeau au bon moment, permettre le renouvellement et donner à d’autres la possibilité de poursuivre l’œuvre collective engagée. »
Charles Demoiuge a présidé PMA depuis 2015. « Ces dix dernières années auront profondément transformé Pays de Montbéliard Agglomération. EN 2017, dans le cadre de la loi NOTRe, une étape majeure a été franchie faisant passer notre agglomération de 29 à 73 communes aujourd’hui. Ce fut un défi considérable, parfois source d’inquiétudes légitimes, mais aussi une formidable opportunité pour bâtir un projet commun à une nouvelle échelle. Je suis aujourd’hui particulièrement fier de ce qu’est devenue notre agglomération. Une agglomération forte de 73 communes, diverses par leur patrimoine, leur histoire et leur réalités – rurales, urbaines et périurbaines – mais unies par un véritable esprit de coopération et de solidarité. Cette diversité, loin d’être un obstacle, constitue notre plus grande richesse. »
Plus loin, Charles Demoiuyge alerte : « la présidence de Pays de Montbéliard ne s’improvise pas. Elle suppose une connaissance accomplie de notre institution, une expérience d’élu et une implication préalable au sein de notre assemblée communautaire ». Une façon de rejeter une éventuelle candidature à la présidence d’un nouvel élu…

Nos derniers articles

Le golden retriever en tête des races de chiens enregistrées en 2025 par la Centrale canine. Un chien qui adore l'eau.

Bourgogne-Franche-Comté : le golden retriever en tête des chiens de race en 2025

Au classement des chiens de race 2025, la Centrale canine place le golden retriever en tête des inscriptions, devant le berger australien et le staffordshire bull terrier.
Dans les ateliers de Sélectarc à Grandvillars, la fabrication des électrodes.

Grandvillars : un ministre, deux fleurons industriels, et l’inquiétude pour la sous-traitance automobile

Lisi Automotive et Selectarc étaient au menu de l’après-midi de la visite de Sébastien Martin, ministre délégué à l’Industrie dans le territoire de Belfort. Les élus CGT ont demandé à rencontrer le ministre pour évoquer la fermeture d’une usine de Lisi dans le Val d’Oise.
Mardi 18 mars 2025, le président de la République française, Emmanuel Macron, est en déplacement sur la base aérienne 116 Luxeuil-Saint-Sauveur.| ©Base aérienne 116

Emmanuel Macron en Haute-Saône mardi en « soutien » aux agriculteurs

Le président de la République, Emmanuel Macron, visitera une exploitation agricole mardi à Vesoul, puis rencontrera des lycéens pour parler de l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC