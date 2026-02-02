Montbéliard : Charles Demouge renonce à l’agglo

Charles Demouge avait annoncé ne pas se représenter comme maire de Fesches-le-Châtel, mais la question demeurait de savoir s’il serait candidat à un nouveau mandat communautaire, et donc à la présidence de PMA.

Il vient de mettre un terme au suspens en adressant ce lundi 2 février un courrier aux maires et élus communautaires. « A l’approche des échéances électorales et communautaires, j’ai souhaité m’adresser personnellement à vous dans un esprit de transparence et de respect. Après mûre réflexion, j’ai fait le choix de ne pas me présenter pour un nouveau mandat municipal et communautaire », écrit Charles Demouge.

« Cette décision est avant tout personnelle après un parcours politique de trente ans et un engagement sans relâche pour notre territoire. Mais lle est aussi guidée par une conviction profonde : il faut savoir passer le flambeau au bon moment, permettre le renouvellement et donner à d’autres la possibilité de poursuivre l’œuvre collective engagée. »

Charles Demoiuge a présidé PMA depuis 2015. « Ces dix dernières années auront profondément transformé Pays de Montbéliard Agglomération. EN 2017, dans le cadre de la loi NOTRe, une étape majeure a été franchie faisant passer notre agglomération de 29 à 73 communes aujourd’hui. Ce fut un défi considérable, parfois source d’inquiétudes légitimes, mais aussi une formidable opportunité pour bâtir un projet commun à une nouvelle échelle. Je suis aujourd’hui particulièrement fier de ce qu’est devenue notre agglomération. Une agglomération forte de 73 communes, diverses par leur patrimoine, leur histoire et leur réalités – rurales, urbaines et périurbaines – mais unies par un véritable esprit de coopération et de solidarité. Cette diversité, loin d’être un obstacle, constitue notre plus grande richesse. »

Plus loin, Charles Demoiuyge alerte : « la présidence de Pays de Montbéliard ne s’improvise pas. Elle suppose une connaissance accomplie de notre institution, une expérience d’élu et une implication préalable au sein de notre assemblée communautaire ». Une façon de rejeter une éventuelle candidature à la présidence d’un nouvel élu…