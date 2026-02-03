Listes électorales, candidatures, scrutin… Tout savoir du calendrier des municipales

La date des élections municipales
Les dimanches 15 et 22 mars 2026, les électeurs vont élire leurs nouveaux conseils municipaux et, en leur sein, ceux qui représenteront leur commune au sein de leur communauté de communes ou d’agglomération (Grand Belfort, Pays de Montbéliard Agglomération, Pays d’Héricourt, Communauté de communes des Vosges du Sud, Communauté de communes du Sud Territoire, pour celles du nord Franche-Comté).
Inscriptions sur les listes électorales : vite, vite !
Pour participer aux élections, il faut être inscrit sur les listes électorales. Par internet, les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 février, et en format papier, jusqu’au 6 février à la mairie de votre commune. Au-delà de ces dates, les nouvelles inscriptions ne seront pas prises en compte sur les listes électorales des prochaines municipales.
Les informations sont sur le site du ministère de l’Intérieur, ici.
Les procurations
Ceux qui ne pourront se déplacer le jour du vote peuvent faire une procuration jusqu’à un jour avant la date du scrutin. Les démarches sont réalisables en ligne ici.
Mais il faut se déplacer au commissariat ou à la gendarmerie, avec une pièce d’identité et la référence d’enregistrement de la procuration pour la faire valider.
Les dépôts des listes des candidats aux municipales
Les candidats aux municipales doivent déposer leur liste à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Pour le premier tour :
- Dans le Territoire de Belfort, sur rendez-vous (via le lien sur le site de la préfecture ou au 03 84 57 16 19 ou 03 84 57 16 20), du lundi 9 février à 9 h au jeudi 26 février à 18h ;
- Dans l’arrondissement de Montbéliard, sur rendez-vous (par mail ou téléphone auprès du secrétariat : pref-spm-secretariat@doubs.gouv.fr – 03 70 07 61 17) : à la sous-préfecture, du 11 au 25 février, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ; le 26 février, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Ce lundi 2 février, la préfecture du Doubs indiquait que 60 rendez-vous avaient déjà été pris pour l’arrondissement de Montbéliard ;
- En Haute-Saône (pour les communes de l’arrondissement de Lure : à la sous-préfecture ou à la préfecture) : du mercredi 11 février au jeudi 26 février inclus: du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ; les jeudis 12 et 19 février en journée continue de 8 h 30 à 17 h; le jeudi 26 février en journée continue de 8 h 30 à 18 h.
Pour le second tour :
- Dans le Territoire de Belfort : du lundi 16 au mardi 17 mars de 9 h à 18 h ;
- Dans l’arrondissement de Montbéliard, à la sous-préfecture les lundi 16 et mardi 17 mars, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h ;
- En Haute-Saône, le lundi 16 mars de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17h; le mardi 17 mars de 8h30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Le calendrier d’élection des maires et des adjoints
La désignation des maires et des adjoints doit avoir lieu au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant l’élection des conseil municipaux. Pour les listes élues dès le premier tour, la première réunion du conseil devra donc avoir lieu entre le vendredi 20 et le dimanche 22 mars ; pour celles élues au second tour, entre le vendredi 27 et le dimanche 29 mars.
L’élection des présidents et vice-présidents de communauté de communes
Quant aux présidents des communautés de communes, ils seront connus en avril. « La réunion d’installation des nouveaux conseils communautaires devra se tenir au plus tard le vendredi de la 4e semaine qui suit l’élection des maires : soit au plus tard le 17 avril 2026 dans l’hypothèse où tous les conseils municipaux de l’intercommunalité seraient élus dès le premier tour, soit au plus tard le 24 avril 2026 en cas de second tour dans au moins une des communes membres de l’intercommunalité », indique le site de l’association des maires de France.