Listes électorales, candidatures, scrutin… Tout savoir du calendrier des municipales

Pour participer aux élections, il faut être inscrit sur les listes électorales. Par internet, les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 février, et en format papier, jusqu’au 6 février à la mairie de votre commune. Au-delà de ces dates, les nouvelles inscriptions ne seront pas prises en compte sur les listes électorales des prochaines municipales.

Les informations sont sur le site du ministère de l’Intérieur, ici.