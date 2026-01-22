,

Le directeur de cabinet de Lecornu candidat aux municipales en Haute-Saône

  • Modifié le 21 janvier à 18:24
Philippe Gustin, directeur de cabinet du Premier ministre, Sébastien Lecornu, sera candidat à Fougerolle-Saint-Valbert, en Haute-Saône.
Philippe Gustin, directeur de cabinet du Premier ministre, Sébastien Lecornu, sera candidat à Fougerolle-Saint-Valbert, en Haute-Saône. | Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Philippe Gustin, directeur de cabinet du Premier ministre, Sébastien Lecornu, sera candidat à Fougerolles-Saint-Valbert, commune de 3780 habitants au nord de Luxeuil.

(AFP)

Le directeur de cabinet de Sébastien Lecornu, Philippe Gustin, va se présenter aux élections municipales de Fougerolles-Saint-Valbert, son berceau familial, en Haute-Saône. Philippe Gustin, 65 ans, sera finalement tête de liste, la maire sortante Christiane Oudot lui ayant passé le relais plus tôt que prévu, comme elle l’a expliqué à L’Est Républicain : Matignon a confirmé cette candidature et les propos de la maire sortante. Le candidat, qui restera à la tête du cabinet du Premier ministre pendant la campagne, prévoit « de travailler en équipe, en se répartissant les tâches » et sera présent à Fougerolles le week-end.

Toute sa liberté en 2027

Il assure qu’il « retrouvera toute (sa) liberté en avril 2027 », soit au moment de la présidentielle, laissant supposer au passage que Sébastien Lecornu devrait rester à Matignon jusqu’à cette date. Ancien directeur de cabinet de l’ex-ministre de l’Education nationale Luc Chatel (2009-2012), cet ex-instituteur devenu énarque sur le tard a été ambassadeur en Roumanie, avant de suivre Sébastien Lecornu comme directeur de cabinet au Département de l’Eure, puis aux ministères des Outre-mer et des Armées. Il a aussi dirigé le cabinet de l’actuelle ministre de l’Agriculture Annie Genevard.
Philippe Gustin, qui a écrit un livre sur sa famille de bouilleurs de cru originaire de Fougerolles, « capitale du kirsch », affirme vouloir « faire profiter » la commune de 3 780 habitants de ses « compétences » et de son « réseau pour trouver des sources de financement ». Mme Oudot, 76 ans, qui devait lui passer la main « dans un an ou deux », a expliqué que la fonction de maire était « très lourde », mais elle figurera sur la liste en deuxième position.

