Le directeur de cabinet de Lecornu candidat aux municipales en Haute-Saône

Il assure qu’il « retrouvera toute (sa) liberté en avril 2027 », soit au moment de la présidentielle, laissant supposer au passage que Sébastien Lecornu devrait rester à Matignon jusqu’à cette date. Ancien directeur de cabinet de l’ex-ministre de l’Education nationale Luc Chatel (2009-2012), cet ex-instituteur devenu énarque sur le tard a été ambassadeur en Roumanie, avant de suivre Sébastien Lecornu comme directeur de cabinet au Département de l’Eure, puis aux ministères des Outre-mer et des Armées. Il a aussi dirigé le cabinet de l’actuelle ministre de l’Agriculture Annie Genevard.

Philippe Gustin, qui a écrit un livre sur sa famille de bouilleurs de cru originaire de Fougerolles, « capitale du kirsch », affirme vouloir « faire profiter » la commune de 3 780 habitants de ses « compétences » et de son « réseau pour trouver des sources de financement ». Mme Oudot, 76 ans, qui devait lui passer la main « dans un an ou deux », a expliqué que la fonction de maire était « très lourde », mais elle figurera sur la liste en deuxième position.