Hydrogène : une formation européenne organisée à Belfort

Le projet européen Green SKHy vise à répondre la demande de compétences dans la filière hydrogène. Il regroupe dix-sept partenaires, dans six pays : France, Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg. Localement, il comprend notamment le pôle véhicule du futur et l’université de Franche-Comté. Le projet associe aussi 70 organisations, dont Forvia.

La filière hydrogène doit recruter 100 000 personnes d’ici 2030, contre 5 800 personnes qui y travaillaient en 2022. Comme le rappelle France Hydrogène dans une étude consacrée à la filière hydrogène, 85 % des métiers nécessaires sont en forte ou très forte tension. Green SKHy (pour Green Skills & Knowledge for Hydrogen) « structure [ainsi] l’offre de formation pour apporter une réponse emploi-compétences à la filière hydrogène, au niveau européen et sur l’ensemble des niveaux de formations », détaille Clément Maury, coordonnateur du projet, et qui travaille à la direction régionale Grand Est de l’Afpa, à Metz. « On embarque tous les niveaux », insiste Clément Maury, par téléphone. De l’opérateur à l’ingénieur, en passant par le technicien, d’où la place de l’Afpa dans ce consortium. Le programme regroupe des cluster, des universités et des organismes de formation. « On a voulu ce triptyque », insiste Clément Maury.

Le projet, débuté le 1er janvier 2024, se termine le 31 décembre 2026. Il vise à réaliser du partage de contenus de formation entre les établissements d’enseignement supérieurs des pays concernés, à travailler sur la formation des formateurs et à développer des plateaux techniques de formation partagés. « Dans le cadre de ce projet, on va former 300 personnes », ambitionne Clément Maury. 150 étudiants et 150 formateurs, de manière transnationale