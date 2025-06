Belfort : Inocel débute sa production de piles à combustible de forte puissance

Les produits Inocel sont aujourd’hui destinés au marché du stationnaire, comme les datacenters ou encore les projets d’électrification des quais portuaires. Ils concernent aussi le marché stationnaire temporaire, pour apporter de l’électricité à des chantiers ou des évènements, « sans émettre de CO2 », précise Maxime Pelissier. Inocel adressera ensuite le secteur du maritime, puis de la mobilité lourde.

Dans l’usine, une presse de conception japonaise, qui affiche 800 tonnes sur la balance, est en cours d’installation. Elle va presser les futures plaques cathodiques et anodiques ; la précision est de l’ordre de 10 microns. Par l’intermédiaire d’une petite trappe, elles sont dirigées vers une salle blanche de plus de 400 m2, située au cœur de la ligne de production. Les plaques, nettoyées de toutes contaminations, y sont soudées au laser pour façonner des plaques bipolaires, mesurant 420 mm par 210 mm. Certaines soudures assurent l’étanchéité, d’autres la résistance mécanique. On est au centre du système. Là où la performance se tisse, avec la réalisation des fameux stacks, le cœur de la pile à combustible. On compte près d’un millier de plaques par stack.

Avant de quitter la salle blanche, les stacks sont testés. Ensuite, ils sont dirigés vers la chaine de montage, pour construire le système complet. 200 pièces sont à assembler pour obtenir le système piles à combustible, qui comprend le générateur, le système de refroidissement ou encore le convertisseur de puissance. À la fin de l’assemblage, les produits sont testés : test des fuites, test électronique et test du fonctionnement avec la montée en puissance.

En 2030, Inocel envisage de produire 30 000 systèmes par an. La société compte 80 salariés, dont 20% des effectifs sont aujourd’hui à Belfort. Au second semestre, « on va accélérer le recrutement à Belfort pour assurer la production », informe le directeur général. Aux tournants de la décennie, 700 personnes pourraient travailler dans cette usine.

L’entreprise s’est installée à Belfort il y a 2 ans. Aujourd’hui, la production est lancée.