20 ans d’innovation et de performances industrielles pour le pôle Véhicule du futur

Il y a 20 ans, on parlait d’automatisation et de numérisation, dans les usines. Aujourd’hui, on évoque l’intelligence artificielle ou la fabrication additive, plus communément appelée impression 3D. « Les entreprises de 2025 ne sont pas les même qu’en 2005 », résume joliment Ludovic Party, directeur filière et excellence opérationnelle au pôle Véhicule du futur.

Le pôle Véhicule du futur a justement été créé en 2005 pour accompagner la filière automobile, dans son excellence industrielle, et les filières des mobilités terrestres motorisées, dans ses dynamiques d’innovation. Aujourd’hui, la structure rayonne sur la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Elle compte près de 500 adhérents, autour de métiers aussi différents que la plasturgie, le traitement de surface, l’usinage, le numérique, la motorisation ou encore la métallurgie. Elle met en lien des acteurs industriels, mais pas que : la recherche et le milieu académique sont associés pour créer du « lien », dixit Thierry Tournier, le président du pôle depuis 2023, afin de faire émerger des projets innovants.

Surtout, le pôle est ancré dans ses territoires. « C’est un acteur incontournable de l’innovation, un partenaire de la transformation de la filière », écrit-il, dans son dossier de presse. Le seul interlocuteur à cette échelle, dans les deux régions. Son but : « Créer un écosystème pour avoir des gens qui créent des projets ensemble », résume Bruno Grandjean, le directeur général de la structure. « Nous accompagnons les entreprises en fonction de leurs besoins qui évoluent tout le temps », complète Ludovic Party. Certaines cherchent des gains de productivité, d’autres à améliorer leur compétitivité et les derniers à entamer une diversification. Des entreprises regardent vers les secteurs de l’aéronautique ou de la défense (lire notre article), d’autres vers le médical, voire avec l’industrie des équipements agricoles.