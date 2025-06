Nabalüm Aminata : « Plus on rêve, plus le monde nous ouvrira les portes »

Je souhaite faire entendre ma voix, faire connaître plus le Burkina Faso, musicalement et culturellement. Je veux transmettre des messages d’espoir, faire des collaborations avec des artistes partout dans le monde, ne pas avoir de limites. J’essaie maintenant de prendre ma carrière en main et d’être en autoproduction pour que ma musique me corresponde davantage et que ce soient mes propres attentes et messages, que ce soit entièrement moi dans ma musique.

J’ai été actrice dans le film Une seule longue nuit de Delphine Yerbanga, dont j’ai aussi composé la musique. Je fais un peu de mannequinat également. Et depuis deux ans, j’ai une association, nommé « Cœur de reine » qui a pour but de soutenir les femmes et les enfants en situation précaire et d’encourager à l’éducation des jeunes filles.