Sociochaux rouvre la porte à de nouveaux membres pour 2025-2026

Bus to Bonal, le bus gratuit pour le match des Socios. | ©Sam Coulon - Sociochaux
Bus to Bonal, le bus gratuit pour le match des Socios. | ©Sam Coulon - Sociochaux
Sociochaux relance sa campagne d’adhésion. Les supporters qui avaient manqué l’occasion en 2023 peuvent désormais devenir Socios et contribuer à la reconstruction du club, avec un projet tourné vers le centre de formation et la création d’un mur des Socios à Bonal.

Deux ans après avoir contribué à sauver le FC Sochaux-Montbéliard de la disparition, Sociochaux relance sa campagne d’adhésion. L’association, qui rassemble déjà plus de 11 000 membres, s’adresse aussi bien aux fidèles qu’à ceux qui avaient manqué l’opportunité de devenir Socio lors de la première levée de fonds en 2023. « Cette nouvelle campagne est l’occasion de rejoindre l’aventure collective et d’écrire une nouvelle page de l’histoire du FCSM », explique l’association dans son communiqué. En 2024, il était seulement possible de renouveler son engagement si on était déjà Socios. 

Que permet cette adhésion ? De soutenir le développement du club. L’édition 2025-2026 des Socios sera tournée à 100 % vers le centre de formation de Seloncourt (voir le post plus bas). Sociochaux veut l’accompagner dans son développement. Plusieurs projets concrets sont sur la table, comme l’achat de matériel audiovisuel (15 000 €) ou la réfection complète des chambres et des sanitaires et douches du centre (120 000 €). L’objectif : améliorer le quotidien des pensionnaires et renforcer l’attractivité de la structure.

Un mur des Socios

L’adhésion permet aussi de faire partie d’un collectif et de l’histoire. La grande nouveauté de cette campagne est la création d’un « mur des Socios », qui viendra embellir le stade Bonal. Inspiré du modèle de Guingamp, il réunira les noms des adhérents sur des plaques nominatives personnalisables, disposées de manière aléatoire. 

L’adhésion est ouverte dès maintenant, avec un prix d’entrée identique à celui de 2023 : 50 €. Un premier palier à 62 € inclut la cotisation annuelle ainsi que la fameuse plaque nominative sur le futur mur des Socios. D’autres paliers sont disponibles, permettant par exemple de parrainer un jeune du centre, avoir de ses nouvelles et un maillot dédicacé pour 150 euros. Le plus gros palier, à 1 000 euros, réservé à 10 contributeurs, permet de parrainer une chambre qui portera le nom de la personne, avec un maillot signé par tous les joueurs de la saison 2025-2026. 

Tous les détails sont disponibles sur le site internet de l’association.

👉 Pour adhérer : sociochaux.fr

Salariés de General Electric, lors du blocage de site de Belfort, en mars 2021.

Le dialogue se tend à General Electric sur la suppression de 42 postes

La direction de l’entité turbines à gaz de GE Vernova a présenté le projet de réduction des coûts du groupe américain pour l’Europe, ce jeudi à Belfort. Avec la volonté d’engager un plan de rupture conventionnel collective. La situation s’est tendue.
La rivière le Doubs, en Franche-Comté.

Les restrictions d’usages de l’eau sont levées dans le Doubs

La préfecture du Doubs estime que le niveau des rivières est revenu à la normale.
,
Vincent Hognon, coach du FC Sochaux-Montbéliard, le 11 septembre, la veille de FCSM-Caen.

Vincent Hognon : « Chaque semaine est un test »

Le FC Sochaux-Montbéliard affronte le Stade Malherbe de Caen au stade Bonal, ce vendredi 12 septembre. Un match aux allures de test grandeur nature face à un candidat assumé à la montée en Ligue 2.

