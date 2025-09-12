Sociochaux rouvre la porte à de nouveaux membres pour 2025-2026

Deux ans après avoir contribué à sauver le FC Sochaux-Montbéliard de la disparition, Sociochaux relance sa campagne d’adhésion. L’association, qui rassemble déjà plus de 11 000 membres, s’adresse aussi bien aux fidèles qu’à ceux qui avaient manqué l’opportunité de devenir Socio lors de la première levée de fonds en 2023. « Cette nouvelle campagne est l’occasion de rejoindre l’aventure collective et d’écrire une nouvelle page de l’histoire du FCSM », explique l’association dans son communiqué. En 2024, il était seulement possible de renouveler son engagement si on était déjà Socios.
Que permet cette adhésion ? De soutenir le développement du club. L’édition 2025-2026 des Socios sera tournée à 100 % vers le centre de formation de Seloncourt (voir le post plus bas). Sociochaux veut l’accompagner dans son développement. Plusieurs projets concrets sont sur la table, comme l’achat de matériel audiovisuel (15 000 €) ou la réfection complète des chambres et des sanitaires et douches du centre (120 000 €). L’objectif : améliorer le quotidien des pensionnaires et renforcer l’attractivité de la structure.
Un mur des Socios
L’adhésion permet aussi de faire partie d’un collectif et de l’histoire. La grande nouveauté de cette campagne est la création d’un « mur des Socios », qui viendra embellir le stade Bonal. Inspiré du modèle de Guingamp, il réunira les noms des adhérents sur des plaques nominatives personnalisables, disposées de manière aléatoire.
L’adhésion est ouverte dès maintenant, avec un prix d’entrée identique à celui de 2023 : 50 €. Un premier palier à 62 € inclut la cotisation annuelle ainsi que la fameuse plaque nominative sur le futur mur des Socios. D’autres paliers sont disponibles, permettant par exemple de parrainer un jeune du centre, avoir de ses nouvelles et un maillot dédicacé pour 150 euros. Le plus gros palier, à 1 000 euros, réservé à 10 contributeurs, permet de parrainer une chambre qui portera le nom de la personne, avec un maillot signé par tous les joueurs de la saison 2025-2026.
Tous les détails sont disponibles sur le site internet de l’association.
