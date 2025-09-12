Sociochaux rouvre la porte à de nouveaux membres pour 2025-2026

Deux ans après avoir contribué à sauver le FC Sochaux-Montbéliard de la disparition, Sociochaux relance sa campagne d’adhésion. L’association, qui rassemble déjà plus de 11 000 membres, s’adresse aussi bien aux fidèles qu’à ceux qui avaient manqué l’opportunité de devenir Socio lors de la première levée de fonds en 2023. « Cette nouvelle campagne est l’occasion de rejoindre l’aventure collective et d’écrire une nouvelle page de l’histoire du FCSM », explique l’association dans son communiqué. En 2024, il était seulement possible de renouveler son engagement si on était déjà Socios.

Que permet cette adhésion ? De soutenir le développement du club. L’édition 2025-2026 des Socios sera tournée à 100 % vers le centre de formation de Seloncourt (voir le post plus bas). Sociochaux veut l’accompagner dans son développement. Plusieurs projets concrets sont sur la table, comme l’achat de matériel audiovisuel (15 000 €) ou la réfection complète des chambres et des sanitaires et douches du centre (120 000 €). L’objectif : améliorer le quotidien des pensionnaires et renforcer l’attractivité de la structure.