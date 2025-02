Sociochaux met en place des bus gratuits pour le match des Socios du 7 mars

L’association Sociochaux a lancé les réservations pour l’opération « Bus To Bonal » (B2B) à l’occasion du match des Socios qui se tiendra le jeudi 7 mars face au Nîmes Olympique. Cette initiative, financée par l’association, permet à tous les supporters de se rendre gratuitement au Stade Bonal grâce à un service de bus spécialement mis en place.

Quatre lignes partiront de Pontarlier, Besançon, Vesoul et Belfort, avec des arrêts prévus dans six autres villes sur le trajet (Baume-lès-Dames, Marchaux, Morteau, Maîche, Lure, Héricourt). L’objectif est de faciliter l’accès au stade, notamment pour ceux qui ne peuvent pas conduire ou préfèrent éviter de prendre la route après le match.

L’opération sera reconduite pour les trois matchs suivant le match des Socios : face à Rouen le 21 mars, face à Versailles le 4 avril et face à Dijon le 25 avril. « Si on remplit la jauge des bus pour ces 4 matchs, on s’engage à assurer le déplacement pour le dernier match à domicile contre Bourg-en-Bresse, le week-end du 9 mai », lance comme défi l’association.

L’opération « Bus To Bonal » a été proposé lors du tout premier appel à projets Sociochaux. En 2024, trois lignes de car ont été expérimentées et inaugurées à l’occasion du premier match des Socios, le 9 mars 2024. Face au succès et aux retours positifs, le projet est renouvelé. Les réservations sont ouvertes à tous via le site officiel de l’association (voir ici).