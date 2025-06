Nouveau repli des ventes de voitures neuves en France en mai

En pleine modernisation de sa gamme mais potentiellement freiné aussi par l’image de son patron Elon Musk, le constructeur américain de voitures électriques accuse un repli de près de 50% depuis le début de l’année 2025.

D’une manière générale, la part des voitures électriques « stagne autour de 18% sur les cinq premiers mois de l’année », avec 119 475 véhicules immatriculés, soit « près de 10 000 de moins que pour la même période l’an dernier », a indiqué Nicolas Le Bigot. Dans un marché restreint, cela signifie que « les ventes de véhicules électriques sont en baisse, d’environ 7% en 2025 par rapport à 2024 », a-t-il relevé, notant « une progression de la vente des véhicules hybrides, qui passent de 30% à 45% de part de marché entre 2024 et 2025 ».

Le dirigeant de la PFA y voit « la traduction du fait que les consommateurs veulent un produit qui est plus vertueux » au plan environnemental, qui consomme moins de carburant et qui est « plus accessible économiquement que l’électrique ». Par ailleurs, le secteur de l’occasion ne vient pas au secours de la chute des ventes de voitures neuves, avec « +0,3% sur le mois », selon la plateforme AAA Data, qui estime que « presque tous les indicateurs sont au rouge sur le mois de mai » et qui n’attend « pas de redressement de tendance » dans les prochains mois. La plateforme appelle toutefois « à suivre dans les prochains mois » les éventuelles conséquences sur le marché du récent vote de l’Assemblée nationale en faveur de la suppression des zones à faible émission (ZFE).