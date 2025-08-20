,

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace vendredi à Rouen

Logo du FC Sochaux-Montbéliard, sur le bord de la pelouse du stade Bonal.
Logo du FC Sochaux-Montbéliard, sur le bord de la pelouse du stade Bonal. | ©Le Trois – illustration

Forts de leur victoire 5 à 0 pour leur premier match à domicile, les joueurs du FC Sochaux vont jouer vendredi à 19 h 30 contre le FC Rouen.

« Le FCSM enflamme le stade Bonal pour sa première à domicile », se réjouit le site du club après la victoire 5 à 0 du vendredi 15 août face à l’US Orléans. Des buts signés Aymen Boutoutaou, Mathieu Peybernes, Kapit Djoco et Benjamin Gomel, et Solomon Loubao, pour qui c’était le premier but en professionnel.
Ce score permet au FCSM d’être premier au classement après les deux premières journées, juste devant Versailles qui compte le même nombre de points, mais a marqué moins de buts que le FC Sochaux-Montbéliard.
De quoi donner le moral en ce début de saison aux 10 899 supporters qui se sont rendus au stade Bonal pour assister à cette victoire vendredi. Et de la confiance aux joueurs sochaliens qui vont se déplacer ce vendredi à Rouen pour la troisième journée de championnat (19 h 30, stade Robert-Diochon). Le FC Rouen est actuellement 10e du classement, avec deux matches nuls : 0-0 pour son match de reprise à domicile face au FC Fleury le 8 août et 1-1 lors de son déplacement à Dijon le 15 août.
A noter : ce match à Rouen se déroulera à huis-clos.
Le prochain match à domicile est programmé le 29 août à 19 h 30 face au Stade Briochin.

Voici le résumé en vidéo du match FCSM/FC Orléans.

