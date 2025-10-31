Le FC Sochaux conforte son invincibilité au stade Bonal

Prochain match, le 7 novembre, à Fleury, pour le FC Sochaux-Montbéliard, dans le cadre de la 13e journée de championnat.

11 334 supporters étaient présents au stade Bonal, ce vendredi soir. « Porté par un stade Bonal en feu, les Sochaliens s’imposent logiquement et poursuivent leur série d’invincibilité à domicile », apprécie le club, sur X.