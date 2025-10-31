,

Le FC Sochaux conforte son invincibilité au stade Bonal

Benjamin Gomel, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard, lors du match contre Orléans, en août 2025.
L'attaquant du FC Sochaux-Montbéliard Benjamin Gomel a inscrit un doublé contre le FC Versailles. | ©FCSM
Alerte

Victoire solide du FC Sochaux-Montbéliard contre le FC Versailles, ce vendredi 31 octobre (2-0) au stade Bonal. Les Jaune et Bleu se sont facilités la tâche en marquant rapidement. Ils confortent leur invincibilité à domicile.

Le FC Sochaux-Montbéliard est rapidement rentré dans son match, ce vendredi 31 octobre, au stade Bonal ! Les Jaune et Bleu ont ouvert le score dès la 5e minute, par Benjamin Gomel, à la conclusion d’un superbe mouvement collectif. L’action a été initiée au milieu de terrain par des dédoublements de passes, puis poursuivie sur la droite. Salomon Loubao a décalé Elie N’Gatta, qui a centré fort. C’est une nouvelle passe décisive pour le défenseur sochalien, qui a encore trouvé l’ailier gauche à la conclusion. 

Le FC Sochaux-Montbéliard s’est facilité la tâche en doublant rapidement la mise (13e minute). Benjamin Gomel s’est offert un doublé en concluant un contre express, qu’il avait lui-même engagé grâce à un une-deux avec Kapit Djoco au milieu de terrain, qui a ensuite parfaitement lancé dans la profondeur son homologue de la ligne d’attaque. Benjamin Gomel compte aujourd’hui 5 buts à son actif. 

Le FC Sochaux retrouve le podium

Avec sa victoire 2-0 contre le FC Versailles (revivez ici le match), le FC Sochaux-Montbéliard dépasse son adversaire du soir et retrouve le podium, avec 20 points. Et monte même sur la 2e marche. Il devance Dijon (20 points), tenu en échec ce vendredi soir, qu’il accueille le 21 novembre au stade Bonal. Le FC Rouen est toujours en tête (24 points). 4 équipes (Sochaux, Dijon, Versailles et Orléans) sont à égalité (20 points). 

Prochain match, le 7 novembre, à Fleury, pour le FC Sochaux-Montbéliard, dans le cadre de la 13e journée de championnat.

11 334 supporters étaient présents au stade Bonal, ce vendredi soir. « Porté par un stade Bonal en feu, les Sochaliens s’imposent logiquement et poursuivent leur série d’invincibilité à domicile », apprécie le club, sur X.

Nos derniers articles

,
Entrée des joueurs lors du match opposant le FC Sochaux-Montbéliard et le Stade Malherbe Caen, le 12 septembre, 2025.

Revivez la victoire du FC Sochaux contre Versailles

Le FC Sochaux-Montbéliard a gagné contre le FC Versailles (2-0), au stade Bonal, ce vendredi 31 octobre, dans le cadre de la 12e journée de championnat de National.
,
Entrée de l'usine Stellantis de Sochaux, depuis Montbéliard.

Sochaux : les chauffeurs routiers de Stellantis poursuivent leur grève

Le comité des chauffeurs des sites de Sochaux et Mulhouse ont décidé ce vendredi 31 octobre de poursuivre le mouvement de grève et de se rendre lundi 3 novembre au briefing hebdomadaire des chauffeurs pour convaincre leurs collègues de les rejoindre dans le mouvement.
Artifice de divertissement.

Doubs : des restrictions (aussi) pour les fêtes d’Halloween

Comme la préfecture du Territoire de Belfort, la préfecture du Doubs a pris un arrêté interdisant la vente, l’acquisition, le transport et l’utilisation de certains produits, pour des raisons de sécurité, en prévision de la soirée d’Halloween.

