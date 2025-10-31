Le FC Sochaux conforte son invincibilité au stade Bonal

Le FC Sochaux-Montbéliard est rapidement rentré dans son match, ce vendredi 31 octobre, au stade Bonal ! Les Jaune et Bleu ont ouvert le score dès la 5e minute, par Benjamin Gomel, à la conclusion d’un superbe mouvement collectif. L’action a été initiée au milieu de terrain par des dédoublements de passes, puis poursuivie sur la droite. Salomon Loubao a décalé Elie N’Gatta, qui a centré fort. C’est une nouvelle passe décisive pour le défenseur sochalien, qui a encore trouvé l’ailier gauche à la conclusion.
Le FC Sochaux-Montbéliard s’est facilité la tâche en doublant rapidement la mise (13e minute). Benjamin Gomel s’est offert un doublé en concluant un contre express, qu’il avait lui-même engagé grâce à un une-deux avec Kapit Djoco au milieu de terrain, qui a ensuite parfaitement lancé dans la profondeur son homologue de la ligne d’attaque. Benjamin Gomel compte aujourd’hui 5 buts à son actif.
Le FC Sochaux retrouve le podium
Avec sa victoire 2-0 contre le FC Versailles (revivez ici le match), le FC Sochaux-Montbéliard dépasse son adversaire du soir et retrouve le podium, avec 20 points. Et monte même sur la 2e marche. Il devance Dijon (20 points), tenu en échec ce vendredi soir, qu’il accueille le 21 novembre au stade Bonal. Le FC Rouen est toujours en tête (24 points). 4 équipes (Sochaux, Dijon, Versailles et Orléans) sont à égalité (20 points).
Prochain match, le 7 novembre, à Fleury, pour le FC Sochaux-Montbéliard, dans le cadre de la 13e journée de championnat.
11 334 supporters étaient présents au stade Bonal, ce vendredi soir. « Porté par un stade Bonal en feu, les Sochaliens s’imposent logiquement et poursuivent leur série d’invincibilité à domicile », apprécie le club, sur X.
🏁 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 !!!— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) October 31, 2025
Portés par un Stade Bonal en feu, les Sochaliens s’imposent logiquement et poursuivent leur série d’invincibilité à domicile, ce soir face au FC Versailles 😍
2⃣-0⃣ #FCSMFCV pic.twitter.com/nt6owvZsn4