FC Sochaux : Vetoquinol, partenaire officiel du centre de formation

« Vetoquinol affirme son engagement en faveur de la jeunesse et de la transmission du savoir », justifie Matthieu Frechin, président-directeur général de Vetoquinol, cité dans le communiqué. D’ajouter : « Ce soutien s’inscrit pleinement dans notre démarche d’entreprise responsable, qui place l’humain et le territoire au cœur de nos priorités. » Avec cet engagement, Vetoquinol sera visible sur les maillots des jeunes joueurs, au centre de formation et dans les espaces du stade Bonal. « Ce partenariat témoigne de la vitalité de notre territoire et de la confiance que de grandes entreprises locales accordent à notre projet de formation et de développement », salue, pour sa part, Clément Calvez, président du FC Sochaux-Montbéliard.

Fin 2024, Vetoquinol employait 2 484 personnes dans le monde, dont 770 en France. Son chiffre d’affaires atteint 539 millions d’euros. Son résultat net part du groupe – la somme de tous les résultats nets d’un groupe, auxquels on enlève les dividendes dus aux actionnaires minoritaires – s’établit à 59 millions d’euros.