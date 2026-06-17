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FC Sochaux: pourquoi c’est une chance de débuter face à un « gros » du championnat

Le stade Bonal, du FC Sochaux-Montbéliard.
Le stade Bonal, du FC Sochaux-Montbéliard. | ©Le Trois – Thibault Quartier
Analyse

FC Sochaux-Montbéliard / AS Saint-Etienne en ouverture de la saison 2026-2027, le 8 août. Le retour de Sochaux en L2 sera marqué par une sacrée tête d’affiche. Sochaux ne manque pas d’atouts pour cette rencontre.

Fabien Dorier

Au regard de l’histoire, le premier match à domicile de la saison 2026 – 2027 du FC Sochaux ne devrait rien avoir de déséquilibré.

Pourtant, la rencontre entre un FC Sochaux, tout frais promu de National, et l’AS Saint-Étienne, qui a échoué en barrage d’accession pour la Ligue 1 (et qui figurera encore cette saison parmi les plus gros budgets de sa division) présente un déséquilibre sur le papier.

Il n’est donc ni maladroit ni désobligeant de considérer que les Stéphanois joueront le rôle du « gros » face aux « petits » Sochaliens le week-end du 8 août 2026, en ouverture de la saison de Ligue 2.

Des changements à Saint-Etienne, de la stabilité à Sochaux

Cela n’a pourtant rien d’une punition pour le FCSM. D’abord parce qu’il y a pire que de commencer par une telle affiche pour célébrer le retour au deuxième niveau national. Ensuite parce que sportivement, il s’agit plutôt d’une bonne nouvelle.

On imagine que l’été va être agité en termes de mouvements d’effectif du côté du Forez, et son équipe-phare devra, quoi qu’il arrive, composer avec un nouvel entraîneur en la personne de l’illustre inconnu qu’est écossais Ian Cathro.

Autrement dit les réglages pourraient ne pas être tout à fait optimaux au sein de l’ASSE. De leur côté, les Sochaliens, devraient avoir moins de soucis à trouver les bons automatismes collectifs : les dirigeants ont annoncé la stabilité de l’effectif et ils seront dirigés par le même Vincent Hognon qu’en 2025-2026.

En football, on considère souvent que les premiers matches de la saison aplanissent les différences de niveau pur et que jouer un gros en ouverture est donc une chance !

Une autre pensée couramment admise dans le foot est qu’il vaut mieux commencer à l’extérieur, une défaite pour commencer étant moins difficile à assumer loin de ses bases… Les Sochaliens devront faire sans cette « chance », mais pourront s’appuyer sur leur public, afin de frapper un joli coup d’entrée en faisant chuter l’ogre stéphanois.

FC Sochaux-Montbéliard [dossier complet]
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