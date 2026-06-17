Cela n’a pourtant rien d’une punition pour le FCSM. D’abord parce qu’il y a pire que de commencer par une telle affiche pour célébrer le retour au deuxième niveau national. Ensuite parce que sportivement, il s’agit plutôt d’une bonne nouvelle.

On imagine que l’été va être agité en termes de mouvements d’effectif du côté du Forez, et son équipe-phare devra, quoi qu’il arrive, composer avec un nouvel entraîneur en la personne de l’illustre inconnu qu’est écossais Ian Cathro.

Autrement dit les réglages pourraient ne pas être tout à fait optimaux au sein de l’ASSE. De leur côté, les Sochaliens, devraient avoir moins de soucis à trouver les bons automatismes collectifs : les dirigeants ont annoncé la stabilité de l’effectif et ils seront dirigés par le même Vincent Hognon qu’en 2025-2026.

En football, on considère souvent que les premiers matches de la saison aplanissent les différences de niveau pur et que jouer un gros en ouverture est donc une chance !

Une autre pensée couramment admise dans le foot est qu’il vaut mieux commencer à l’extérieur, une défaite pour commencer étant moins difficile à assumer loin de ses bases… Les Sochaliens devront faire sans cette « chance », mais pourront s’appuyer sur leur public, afin de frapper un joli coup d’entrée en faisant chuter l’ogre stéphanois.