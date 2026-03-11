,

FC Sochaux : les images des retrouvailles avec Peugeot

Le nouveau maillot a été apporté par une salariée de l'usine Stellantis de Sochaux, arrivée près de l'estrade en Peugeot 3008 avant de le remettre au président de Peugeot, Alain Favey.
Reportage

Le FC Sochaux-Montbéliard et Peugeot ont officialisé leur partenariat ce mercredi dans les ateliers de Sochaux. Retour en images.

Ce n’est pas un hasard si Peugeot a choisi les ateliers de l’usine Stellantis de Sochaux pour officialiser son nouveau partenariat avec le FC Sochaux-Montbéliard (lire notre article) : en 1928, le club est né à l’initiative de Louis Maillard-Salins, directeur du secteur carrosserie de Peugeot et de Jean-Pierre Peugeot, le patron du constructeur automobile de Sochaux. Autant dire que le FC Sochaux-Montbéliard est né dans les ateliers de Peugeot Sochaux.

Les retrouvailles entre le constructeur automobile Peugeot, né à Sochaux, et le FCSM, étaient donc un double retour aux sources. Voici quelques images symboliques de ces retrouvailles.

[ En images ]

Sandro Nardis, président du directoire du FC Sochaux-Montbéliard, Alain Favey, président de Peugeot, et Clément Calvez, président du FCSM, présentent le nouveau maillot.
Lionel Ehrhard, président de Peugeot France, Sandra Nardis, président du directoire du FCSM, Alain Favey, présidentd e Peugeot, Clément Calvez, président du FCSM et Bernard Genghini, ancien directeur sportif du FCSM.
Sandro et Bartolino Nardis entourent Alain Favey, directeur général de Peugeot, avec le nouveau maillot du FC Sochaux-Montbéliard qui arbore son nouveau partenaire, le mercredi 11 mars dans l'usine Stellantis de Sochaux.
Sandro Nardis, Alain Favey et Manuel Gentile, directeur de l'usine Stellantis de Sochaux, avec le nouveau maillot.
Bartilono Nardis et son fils, Sandro, président du directoire du FCSM, en pleine discussion avec Alain Favey, président de Peugeot.
Moment de complicité entre Bartolino Nardis et Jean-Claude Plessis, en marge de la présentation du nouveau maillot et du partenariat avec Peugeot.
"Aujourd'hui, c'est moi le plus heureux" a revendiqué Jean-Claude Plessis à l'occasion des retrouvailles entre Peugeot et le FCSM.
Les chaines de montage ont été interrompues une vingtaine de minutes, pendant l'officialisation du partenariat Peugeot / FCSM et la présentation du nouveau maillot du club.

Photos prises par Pierre-Yves Ratti

