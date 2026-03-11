FC Sochaux : les images des retrouvailles avec Peugeot

Ce n’est pas un hasard si Peugeot a choisi les ateliers de l’usine Stellantis de Sochaux pour officialiser son nouveau partenariat avec le FC Sochaux-Montbéliard (lire notre article) : en 1928, le club est né à l’initiative de Louis Maillard-Salins, directeur du secteur carrosserie de Peugeot et de Jean-Pierre Peugeot, le patron du constructeur automobile de Sochaux. Autant dire que le FC Sochaux-Montbéliard est né dans les ateliers de Peugeot Sochaux.

Les retrouvailles entre le constructeur automobile Peugeot, né à Sochaux, et le FCSM, étaient donc un double retour aux sources. Voici quelques images symboliques de ces retrouvailles.