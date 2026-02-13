,

Revivez le match nul du FC Sochaux contre Paris 13 Atletico

But du FC Sochaux-Montbéliard de Jonathan Mexique, en début de seconde mi-temps, contre le Paris 13 Atletico, ce vendredi 5 septembre.
Au match aller, le FC Sochaux-Montbéliard avait gagné 3-1 contre Paris 13 Atletico. Jonathan Mexique avait clos la marque de la tête. | ©FFFTV – capture d'écran

Le FC Sochaux-Montbéliard a fait match nul (1-1) contre Paris 13 Atletico au stade Bonal, ce vendredi 13 février, pour le compte de la 21e journée de championnat de National.

,
Aymen Boutoutaou, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard.

Le FC Sochaux tenu en échec à Bonal par le Paris 13 Atletico

Le FC Sochaux-Montbéliard a fait match nul (1-1) contre le Paris 13 Atletico ce vendredi 13 février, pour le compte de la 21e journée de championnat de National. Un 3e match nul de suite.
,
La halle "turbines" de l'usine d'Arabelle Solutions, au Techn'Hom, à Belfort.

Arabelle Solutions : trois ans pour concrétiser un plan d’investissement ambitieux

EDF a confirmé, au mois de janvier, un investissement de 350 millions d’euros d’Arabelle Solutions à Belfort. Le parc machine sera renforcé, un bâtiment sera construit au cœur du Techn’Hom et 600 recrutements sont programmés.
L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de gendarmerie de Saint-Claude. (Illustration - Le Trois)

Bébés congelés en Haute-Saône : la mère inculpée pour meurtres et incarcérée

La mère des deux bébés retrouvés congelés à Aillevilliers-et-Lyaumont, en Haute-Saône, a été inculpée, jeudi soir, pour meurtres sur mineurs et placée en détention provisoire, a annoncé vendredi à l'AFP le procureur de Besançon. Aucune autre personne n'a été inculpée.

