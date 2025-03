Concarneau-FCSM : “Le plus important, c’est de concrétiser”

Cette fois, il n’y aura pas la ferveur du stade Bonal pour pousser les Sochaliens. L’atmosphère sera bien différente à Concarneau. “J’attends une confirmation dans tous les secteurs de jeu, exige Frédéric Bompard. Ce qui me dérange, c’est de prendre un but par match.” Cela fait six rencontres consécutives que le FCSM n’a pas laissé ses cages vierges. Offensivement, Sochaux va mieux. “On progresse sur l’animation offensive”, estime le coach. “Maintenant, on commence à avoir un projet de jeu”, précise Geoffray Durbant.

Face à Concarneau, le défi est de taille. “Ça ne sera pas facile d’aller chercher des points là-bas. C’est une équipe qui joue bien au football”, analyse le coach. Les Bretons sont 12e, trois places derrière le FCSM, mais avec le même nombre de points. Sochaux ne pourra pas compter sur Nassim Ouammou, sorti sur blessure contre Rouen. Le défenseur sochalien est touché à la voûte plantaire et indisponible au moins jusqu’à fin avril. Même en son absence, le FC Sochaux-Montbéliard devra faire un match plein afin de ramener les trois points et de lancer une série positive. “Le plus important, c’est de concrétiser”, conclut Geoffray Durbant.