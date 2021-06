Élections : un taux de participation légèrement en hausse par rapport au 1er tour

Le second tour des élections départementales et régionales se tiennent ce dimanche 27 juin. À 17 h, le taux de participation était de 28,96 % dans le Territoire de Belfort, contre 26,96 % au premier tour. « Pour mémoire, lors des élections régionales de 2015, la participation au second tour s’élevait à 52,60 % à 17 h. Elle était de 44,87% pour les départementales », rappelle la préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué. Dans le Doubs, la participation s’élève à 26,82 % à 17 h. Celui de la Haute-Saône est par contre plus élevé : 38,69 %.