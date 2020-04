Vivre le confinement avec les vidéos de l’UTBM

Pendant le confinement, l’université de technologie Belfort-Montbéliard (UTBM) est plus présente que jamais. Avec son Innovation Crunch lab, elle se mobilise pour aider les soignants. C’est ainsi qu’elle a contribué à adapter des masques de plongée d’un fabricant et distributeur d’articles de sport français pour qu’ils soient utilisés par les soignants des unités de réanimation. C’est ainsi qu’elle a mis ses compétences et outils en action pour concevoir des visières protectrices. Mais cela ne s’arrête pas là. Ici et là, sur les réseaux, l’UTBM est toujours présent. On voit défiler des séries de vidéos conçues par l’établissement d’enseignement supérieur. Certaines capsules sont des conseils de cuisine (L’Instant cuisine), d’autres des témoignages de l’étranger (L’Instant d’ailleurs). On trouve aussi des contenus dédiés au sport, à la culture, à la musique et même au DIY, le fameux faire soi-même. Des vidéos tuto sont aussi diffusées, pour apprendre à préparer une impression 3D dans Cura, pour transformer une image matricielle en tracés vectoriels… Les vidéos sont réalisées par le personnel de l’UTBM, des anciens, des étudiants. Une petite trentaine de vidéos ont déjà été produites.