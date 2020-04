Un dessin pour « remercier ceux qui prennent soin de nous »

Pour saluer le travail accompli par l’ensemble des personnels soignants, les éditions Dupuis ont mis en ligne un dessin qu’elles invitent à télécharger et à apposer sur nos fenêtres. « Pour remercier les équipes de soignants et pour les professionnels qui s’engagent en cette période compliquée pour que notre vie puisse continuer, découpez et accrochez cette image à votre fenêtre. Un petit geste pour un grand élan de solidarité ! » ; invitent les éditions Dupuis sur leur site internet

Les éditions Dupuis nous invitent à le diffuser largement, ce que nous faisons volontiers. Voici donc ce dessin, que vous pouvez télécharger ici.