Montbéliard : un centre de dépistage covid-19 au temple Saint-Georges

Les laboratoires BioAllan ouvre un nouveau centre de dépistage à la covid-19 au temple Saint-Georges, à Montbéliard, faubourg de Besançon. Il est accessible depuis ce vendredi 20 novembre. « Impulsée par l’Agence régionale de santé, la création de centres de dépistage COVID revêt un triple objectif : Désengorger les laboratoires d’analyse ; Séparer les publics (les porteurs potentiels du COVID des autres usagers) ; accélérer le dépistage massif pour pouvoir ensuite isoler les malades et limiter la propagation du virus », annonce la mairie de Montbéliard dans un communiqué de presse. Il y a trois cabines de prélèvement. « Il fonctionne sur rendez-vous uniquement via le site www.doctolib.fr et concerne les patients présentant des symptômes évocateurs ou des patients jugés contact à risque », indique la mairie. Il a une capacité de 2730 tests PCR par semaine, soit « un prélèvement par minute », a calculé la mairie de Montbéliard. Le centre de dépistage de Montbéliard remplace le drive d’Audincourt qui sera fermé en raison de la période hivernale et s’adresse à la population de l’ensemble du Pays de Montbéliard.