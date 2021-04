Montbéliard : les réservations de vaccination accessibles depuis Doctolib

« Afin de désengorger le standard téléphonique du centre de vaccination et permettre aux personnes désireuses de se faire vacciner de prendre rendez-vous plus facilement, la Ville de Montbéliard a ouvert une page sur le site www.doctolib.fr », indique la municipalité dans un communiqué de presse. « Pour prendre rendez-vous, il suffit de se rendre sur le site de Doctolib, de créer un compte et de saisir dans l’espace réservé à la recherche d’un professionnel ou d’un établissement de santé, le texte « Centre de vaccination de Montbéliard » puis de cliquer ensuite sur le résultat affiché », peut-on lire également. Depuis ce lundi, le centre, installé à l’espace Victor-Hugo (carte ci-dessous) est ouvert de 8 h à 19 h, non-stop, du lundi au samedi, afin de répondre au défi de vacciner 3 200 personnes par semaine.