La Filature 2.0 de Ronchamp fabrique des visières pour les soignants

Depuis plusieurs années, la communauté de communes Rahin et Chérimont s’est engagée dans la restructuration des 10 000 m2 de l’ancien site industriel de la Filature, à Ronchamp. Une première étape de réhabilitation a été inaugurée en juillet 2017. À l’intérieur, on y trouve notamment La Filature 2.0, un tiers lieu numérique, est composé d’un espace de co-working, de bureaux, d’un atelier photo et d’un Fab lab, avec imprimantes 3D, notamment. « Un endroit ouvert au public où vous trouverez des machines-outils pilotées par ordinateur, dédiées à la créativité et l’innovation », indique la présentation. Le site vient de lancer la fabrication de visières de protection pour les infirmières, le personnel de l’Ehpad Notre-Dame, les médecins ou les personnels des mairies de la communauté de communes, indique Benoît Cornu, 1er vice-président, dans un communiqué. « Des discussions sont en cours avec lzs services d’aide à la personne », confirme-t-il également.

« Il s’agit de valoriser les imprimantes 3D au profit de la cause qui nous anime tous aujourd’hui, remarque l’élu, qui poursuit : Je rappelle que la visière est un outil supplémentaire de protection et qu’elle ne peut remplacer le masque. »