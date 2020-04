Doubs : 300 personnes bénéficient des chèques-services

« Le Gouvernement a rappelé́ que le principe de solidarité́ nationale envers les personnes les plus démunies est placé au cœur de l’action de l’État pour répondre à l’épidémie du COVID-19 », indique la préfecture du Doubs dans un communiqué. Le 1er avril, on a lancé un dispositif consistant à distribuer des chèques-services « pour permettre aux personnes sans domicile et sans ressources de se procurer des denrées alimentaires et des produits d’hygiène ». Un dispositif en complément des actions locales. Ces chèques sont d’un montant de 7 euros. « Ces chèques seront distribués par des associations de solidarité́ qui œuvrent à l’accompagnement des publics vulnérables. Ils prendront la forme de paniers repas ou de tickets service selon l’organisation propre à chaque association caritative. Ces chèques seront utilisables durant la période de crise sanitaire », détaille le communiqué. Dans le Doubs, 300 personnes sans domicile ou en situation précaire en bénéficieront. « Pour rappel, termine la préfecture, tous les hébergements disposant de places vacantes sont mobilisés afin d’accueillir les personnes sans domicile fixe. Les accueils de jour continuent de fonctionner avec des horaires aménagés et le 115 reste joignable pour les situations d’urgence. »