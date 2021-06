Covid-19 : un cluster du variant Delta soupçonné dans le haut Jura

L’ARS de Bourgogne-Franche-Comté a recensé un cluster de 13 cas de covid-19 porteurs « de la mutation pouvant évoquer le variant delta », annonce un communiqué de presse. Les cas ont été observés dans le secteur des Hauts-de-Bienne. Le traçage de contact a été renforcé par l’Assurance maladie autour de chaque cas et des séquençages sont en cours pour identifier le type de variant en cause. En attendant, l’agence régionale de santé et la préfecture du Jura « invitent les habitants du secteur à recourir sans délai au dépistage et à la vaccination », insiste le communiqué de presse. Plusieurs opérations de dépistages sont prévues dans des établissements scolaires, en lien avec l’Education nationale. Une opération de dépistage grand public est aussi prévue le mercredi 23 juin, de 14 h à 18 h, sans rendez-vous, espace Lamartine de Morez. Une seconde aura lieu vendredi 25 juin, de 8 h à 13 h, sans rendez-vous, sur le marché des Rousses.