Covid-19 : où passe le centre de vaccination mobile dans le Territoire de Belfort ?

Le conseil départemental du Territoire de Belfort a mis en place des centres de vaccination mobile contre la covid-19. Aujourd’hui, les publics prioritaires sont les personnes âgées de plus de 75 ans et les personnes présentant des facteurs à risque. « Les personnes qui bénéficient des prestations d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) pourront solliciter leurs intervenants pour les accompagner vers le centre de vaccination le plus proche », rappelle également le conseil départemental. Ces centres de vaccination seront ouverts de 9 heures à 18 heures, du lundi au vendredi et de 9 heures à 13 heures le samedi. Une prise de rendez-vous par téléphone est obligatoire.

Les lieux d’installation du centre de vaccination mobile (adresses inscrites sur la carte)

-Lundi 8 février : Offemont

-mardi 9 février : Roppe

-mercredi 10 février : Vézelois (à la place de Chèvremont)

-jeudi 11 février : Bourogne

-vendredi 12 février : Delle

-Samedi 13 février : Delle