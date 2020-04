Covid-19 : la mobilisation s’accentue pour prêter main forte aux établissements de santé

« Pour accompagner la lente décrue des hospitalisations, la solidarité s’organise et se renforce au bénéfice du système de santé », relève l’agence régionale de santé (ARS) dans son communiqué quotidien. « Les deux dispositifs, prêtermainforte et #Renforts-Covid, très actifs dans notre région, assurent une mise en relation rapide et facile entre des établissements ayant des besoins et des bénévoles offrant leurs compétences.

« Rester vigilants, mobilisés, prudents ». Ce message du ministère des Solidarités et de la Santé reste de mise en ce 25 avril, souligbne l’ARS, alors que Santé Publique France dénombre pour notre région 1 216 hospitalisations (1 230 hier vendredi), dont 201 dans les services de réanimation (203 hier). Le nombre de décès s’élève à 786 (contre 770 hier). Le nombre de retours à domicile s’établit désormais à 2 227 (2 175 hier).

L’ARS supervise deux plateformes, permettant à toute personne, quelles que soient ses compétences, de venir en renfort des établissements de santé.

Via l’interface digitale #Renforts-Covid, professionnels, étudiants ou retraités exerçant dans le domaine de la santé, proposent leur aide aux établissements sanitaires et médico-sociaux.

A ce jour, 2 461 soignants se sont portés volontaires sur le site https://www.renfort-covid.fr/.