Belfort: plus de 60 000 primo-vaccinés

« 60 000Terrifortains ont reçu à ce jour une première injection, dont 32 000 ontbénéficié d’un schéma vaccinal complet », se réjouit la préfecture du Territoire de Belfort ce vendredi 11 juin dans un communiqué. « Ainsi, 55% des plus de 18 ans sont vaccinés, soit plus d’un adulte sur deux. Le taux dans la population générale est de 43 %. La vaccination est la porte de sortie de la crise sanitaire. Elle est ouverte à toutes les personnes majeures, et va s’élargir puisque, dès le 15 juin, les 12-18 ans seront éligibles à la vaccination. Jusqu’à samedi, la vaccination peut se faire sans rendez-vous au Phare à Belfort. Il est toujours possible de réserver un créneau de vaccination à Belfort et Grandvillars (http://bit.ly/Vaccination90), dans le centre de vaccination mobile (0 805 690 784) ou en médecine de ville. »