Belfort : le marché des Résidences va rouvrir

« Le maintien de l’activité au marché Fréry et au marché des Vosges a permis de s’assurer que les mesures drastiques de sécurité́ sanitaire mises en place par la Ville de Belfort au profit des clients et des commerçants ont été́ efficaces », remarque, satisfait, la municipalité dans un communiqué. Gel hydroalcoolique obligatoire à l’entrée, la régulation du flux (50 personnes maximum) ou encore marquage au sol sont des mesures mises en place pour ce maintien. Damien Meslot, maire de Belfort, confirme que le préfet a accordé une dérogation pour rouvrir le marché des Résidences, dès mercredi 22 avril. La fréquentation sera aussi limitée à 50 personnes au maximum, en même temps, il ne faut pas de poignées de main, ne pas toucher les produits… « Les marchés de notre ville ont une importance particulière dans notre politique de soutien au commerce de proximité́ et la réouverture du marché alimentaire des Résidences est une excellente nouvelle, salue Damien Meslot. Cela va permettre à des Belfortains de retrouver leurs habitudes qui sont fortement perturbées depuis plusieurs semaines et à nos commerçants et producteurs locaux de reprendre une activité́ économique. » conclut le Maire de Belfort