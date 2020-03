Belfort : le Département dote 2 Ehpad de concentrateurs d’oxygène

Le conseil départemental du Territoire de Belfort a acquis deux concentrateurs d’oxygène, un outil qui permet d’aider des personnes ayant des difficultés respiratoires, destinés aux Ehpad de la Rosemontoise, à Valdoie et des Vergers à Rougemont-le-Château. 200 000 masques vont également être reçus du conseil régional et redistribués aux services d’aide à domicile, aux établissements de l’enfance, à l’accueil familial et aux personnes travaillant à domicile avec les personnes âgées garantit le Département dans un communiqué de presse. Le conseil départemental annonce avoir réalisé une commande supplémentaire de 200 000 masques. Du gel hydroalccolique a également été commandé. Les charlottes des collèges ont été transférées à l’hôpital Nord-Franche-Comté et des tablettes ont été prêtées aux collégiens n’ayant pas d’équipement à domicile. Les tenues des cuisiniers des ollèges ont été transmises au foyer de l’enfance la protection maternelle infantile (PMI) a fait don de combinaisons, gants et lingettes au foyer de l’enfance. Le Département rappelle qu’un service réduit est assuré, notamment au foyer de l’enfance, avec la présence de deux puéricultrices, un agent d’entretien, des éducateurs et une infirmière PMI. « Une liste d’assistants maternels disposant de places d’accueil est mise à jour régulièrement pour nos partenaires », rappelle également le Département, qui maintient ses services et le versement des prestations sociales. « Il est important de rester mobilisés en cette période de confinement pour ceux qui en ont le plus besoin, notamment les maisons de retraite et les services d’aide à domicile », remarque Florien Bouquet, président du conseil départemental.