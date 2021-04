Belfort: la vente de muguet sera tolérée le 1er mai

Pourra-t-on acheter un brin de muguet dans la rue le 1er mai? La réponse est « oui » dans le Territoire de Belfort: on l’apprend au détour d’un document hebdomadaire de bilan de l’épidémie du covid-19 diffusé par la préfecture.

Plus précisément, cette vente sera « tolérée […] sous réserve du respect des gestes barrière et des règles de distanciation, ainsi que de la jauge de 6 personnes sur la voie publique ».

Rappelons toutefois que cette vente sur la voie publique par des particuliers est exceptionnelle et encadrée (source: demarchesadministratives.fr ) :