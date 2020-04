Belfort : la CFTC demande la fermeture des grandes surfaces le dimanche

« La CFTC du Territoire de Belfort demande au préfet l’interdiction d’ouvrir le dimanche les grandes surfaces. Cette mesure vise à rétablir un équilibre avec les marchés traditionnels actuellement contraints à la fermeture », indique l’organisation syndicale dans un communiqué. Selon elle, cela permet « les acteurs des marchés traditionnels, qui n’ont pu exercer leur activité pendant plusieurs semaines alors que les grandes surfaces fonctionnent à plein régime ». Elle dénonce surtout que certaines grandes surfaces augmentent « leurs prix de façon indécente ». Selon la CFTC, cela doit contribuer aussi à limiter les déplacements de la population et doit permettre aux salariés, « éprouvés physiquement et psychologiquement, de se reposer et de s’occuper de leur famille ».