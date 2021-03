Ballon d’Alsace : l’autorisation de destruction du secteur des Sapins se précise

Le conseil départemental du Territoire de Belfort a obtenu cinq permis de démolir par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du Territoire de Belfort. Ces cinq autorisations concernent 5 bâtiments du quartier des Sapins, au sommet du ballon d’Alsace : Les Bruyères ; Les Clarines ; Les Myrtilles ; La Musardière ; et Les Campanules. « Cet acte est une nouvelle étape franchie dans l’instruction des autorisations de démolir car, à présent, il reviendra à la Ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, de signer les permis de démolir », informe le conseil départemental. Le Département a acquis à l’automne 2018 ce secteur de 7 ha, situé à Lepuix-Gy. Il veut y créer « un projet d’hébergements vertueux et exemplaire en matière de développement durable, avec des services et activités 4 saisons, dans le respect de l’environnement », détaille-t-il. Les travaux de démolition sont prévus à l’été 2021, pour un coût estimé à 700 000 euros.