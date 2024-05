Avec une augmentation de capital, Alstom met la dernière touche à son plan de désendettement

Alstom digère avec difficulté le groupe Bombardier Transport, racheté début 2021, et avait aussi souffert dernièrement de la mise en oeuvre de certains contrats. C’était “par définition une acquisition compliquée et nous savions qu’il fallait trois-quatre ans afin de complètement intégrer” Bombardier, a admis Henri Poupart-Lafarge lors d’une conférence de presse.

Signe que cet héritage pèse encore, le groupe a plus que doublé sa perte nette sur l’exercice fiscal 2023/24, à 309 millions d’euros contre 132 millions d’euros un an plus tôt, sous l’effet d’un certain nombre de charges exceptionnelles (frais de restructuration et d’intégration, litiges, etc.), selon ses résultats publiés mercredi. “Alstom va mieux. L’entreprise est engagée aujourd’hui dans une nouvelle étape de son redressement, lancé depuis plusieurs mois et dont nous voyons les premiers signes à l’occasion de nos résultats”, promet toutefois dans Le Figaro Henri Poupart-Lafarge, qui doit bientôt céder la présidence du groupe.

En effet, il avait été décidé de dissocier les fonctions de directeur général de celle de président du conseil d’administration à partir de juillet 2024. Henri Poupart-Lafarge, PDG depuis février 2016 et reconduit à ce poste en juillet dernier, n’en sera donc plus que son directeur général. Pour le remplacer à la présidence, l’ancien directeur général de Safran Philippe Petitcolin a été choisi. Du côté des bonnes nouvelles, Alstom met en avant son résultat d’exploitation ajusté (censé refléter la performance opérationnelle récurrente) de 997 millions d’euros, en hausse de 17 %. Le carnet de commandes a pour sa part atteint 92 milliards d’euros, “offrant une forte visibilité sur les ventes futures”.