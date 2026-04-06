De l’aérospatiale au ferroviaire : l’ancien patron d’ArianeGroup, Martin Sion, a pris ses fonctions de directeur général d’Alstom le mercredi 1er avril. Il devra utiliser sa « vaste expérience industrielle » acquise au sein du groupe Safran pour renforcer « les capacités d’exécution d’Alstom », a espéré le géant du rail le mercredi.

Nommé depuis octobre dernier, il succède à Henri Poupart-Lafarge, 56 ans, qui, après dix années et trois mandats à la tête de l’entreprise française qui fabrique le TGV, avait « choisi de ne pas solliciter un nouveau mandat », a rappelé Alstom dans un communiqué mercredi.

Martin Sion, 57 ans, ingénieur diplômé de Centrale Paris, rejoint Philippe Petitcolin, président du conseil d’administration d’Alstom et ancien patron de Safran, ainsi que Bernard Delpit, directeur financier, lui aussi issu du même groupe Safran, actionnaire d’ArianeGroup.

« C’est la Safran connection », qui sera chargée de relever « le défi industriel et boursier » d’Alstom, a souligné pour l’AFP un analyste observateur du CAC40.