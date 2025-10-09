Alstom : Martin Sion remplace Henri Poupart-Lafarge comme directeur général

Au printemps, le directeur général d’Alstom, Henri Poupart-Lafarge, avait annoncé son intention de ne pas solliciter un nouveau mandat. Il est en poste depuis 2016, d’abord comme président-directeur général, puis comme directeur général lorsque Philippe Petitcolin a assuré la fonction de président, à partir de juin 2024.
Pour remplacer le directeur général, le conseil d’administration d’Alstom a choisi Martin Sion. Il prendra ses fonctions le 1er avril 2026. « Le Conseil d’administration a mené un processus de recherche approfondi au cours des derniers mois et nous estimons que M. Martin Sion possède l’expérience nécessaire pour diriger Alstom », indique Philippe Petitcolin, cité dans le communiqué. Le délai permettra d’assurer la transition.
Une rémunération pourrait atteindre 3 millions d’euros
Pour l’exercice 2026-2027, le nouveau directeur général aura une rémunération annuelle brut de 1,05 million d’euros. Si les objectifs sont atteints, la rémunération variable pourra être de 100 % de la rémunération annuelle brut. Et elle pourra atteindre 185 % en cas « de surperformance ». Il pourrait ainsi toucher près de 3 millions d’euros sur un an. « Les objectifs de performance seront fixés ultérieurement par le Conseil d’administration », indique le communiqué du conseil d’administration, en date du 8 octobre (les détails des rémunérations sont à retrouver ci-dessous).
Martin Sion est diplômé de l’école Centrale de Paris. Il a débuté en 1990 à la Société européenne de propulsion (SEP). En 2005, il prend la responsabilité du département Technique de la division Moteurs spatiaux de Snecma. Il est ensuite nommé directeur des Démarches de progrès de Snecma (aujourd’hui Safran Aircraft Engines), puis, en 2009, directeur du Centre d’Excellence Industrielle « Habillage et équipements ». De 2010 à 2013, il dirige la division Moteurs spatiaux de la société. Il rejoint ensuite Aircelle (aujourd’hui Safran Nacelles) en 2013 comme Président-Directeur Général puis, en 2015, devient président de Safran Electronics & Defense. Membre du Conseil d’administration d’ArianeGroup depuis 2020, il en devient le Président exécutif en 2023.