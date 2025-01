Alstom : le chiffre d’affaires en hausse de près de 8%

Près des deux tiers des commandes du troisième trimestre ont concerné les services et la signalisation. L’Europe représente 64% des prises de commande sur la période, mais 74% sur les neuf premiers mois de l’exercice. Alstom a notamment signé au troisième trimestre deux contrats pour un montant total de 760 millions d’euros avec des clients dont l’identité n’a pas été révélée.

Aux États-Unis, il a remporté un contrat pour l’exploitation, l’entretien et la maintenance du réseau ferroviaire de la Southern California Regional Rail Authority, pour un montant estimé à 515 millions de dollars (490 millions d’euros). Le chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’exercice atteint 13,4 milliards d’euros, en hausse de 5,3% sur un an (6,9% de croissance organique).

L’activité matériel roulant, soit la production des trains, métros et tramways, n’a progressé que de 3% en un an. « Le matériel roulant continue de faire face à des défis liés à la chaîne d’approvisionnement », a indiqué M. Poupart-Lafarge. Mais les activités systèmes ont progressé de 20% (1,3 milliard d’euros) et les services de 9% sur les neuf premiers mois de l’exercice en cours.

En revanche, l’activité signalisation est en retrait (-2%), « impactée par la vente des activités de signalisation conventionnelle aux États-Unis à Knorr-Bremse » pour se désendetter. Alstom a maintenu ses perspectives avec un ratio « commande sur chiffre d’affaires » supérieure à un sur l’exercice et une croissance du chiffre d’affaires d’environ 5%.