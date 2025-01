Le groupe assure également l’entretien du parc de voitures et de locomotives de GO Transit depuis plus de 25 ans. Alstom exploite le réseau ferroviaire suburbain de GO Transit depuis plus d’une décennie, notamment en fournissant les équipes de bord et en assurant le service à la clientèle sur plus de 500 kilomètres de voies, répartis sur sept lignes, précise-t-il.