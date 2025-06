Une soirée électro gratuite annoncée au Malsaucy le 14 juin

L’événement mettra à l’honneur des artistes locaux dans une ambiance festive, au bord de l’eau. Quatre noms sont à l’affiche pour faire danser les festivaliers. Le producteur lyonnais Mézinc ouvrira la soirée avec un live porté par des synthés analogiques « et une esthétique lumineuse transcendante ». Myra, DJ aux sets à la fois mélodiques et industriels, prendra le relais, suivie de Boris Rockwell, amateur de house underground et de sonorités venues de Chicago et Detroit. La jeune M ILY, nouvelle tête montante derrière les platines, clôturera la soirée avec une tech house rythmée et énergique.

« Avec Electro rivage, le Département du Territoire de Belfort réaffirme son soutien à la création artistique et à l’accès à la culture pour tous, en valorisant le patrimoine naturel local à travers des événements festifs de qualité », détaille le conseil départemental du Territoire de Belfort.Une petite restauration sera disponible sur place. Inscription obligatoire.