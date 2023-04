Une identité commune pour les 21 forts de la ceinture fortifiée du nord Franche-Comté

Après quatre années de mise en œuvre, le projet est désormais sur pied. Pour valoriser ce patrimoine, une identité commune a dû être trouvée. Un logo existe désormais, représentant une porte, un pointeur GPS, et 21 pièces de puzzle, pour les 21 forts de la ceinture. Pour faciliter les informations à son sujet, un site internet a été créé regroupant les 21 forts, leurs histoires, les aspects pratiques (données GPS, contact, événements). Une carte a aussi vu le jour, pour les répertorier et les placer, disponible dans les offices du tourisme et les points d’informations.

Bientôt, une application viendra compléter l’offre (d’ici fin mai). « L’objectif du collectif était de faire connaître ce patrimoine militaire, de valoriser les spécificités de chaque fort tout en donnant une meilleure visibilité à l’ensemble de la ceinture fortifiée », est-il expliqué dans le communiqué de presse. C’est désormais chose faite. L’outil devra être pris en main, mais l’accès aux informations pour les visiteurs est désormais plus facile.