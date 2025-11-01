Une collecte de jouets organisée pour réutiliser ou recycler

Collecte de jouets.
Une collecte de jouets organisée pour réutiliser ou recycler, en France. | ©G.C. from Pixabay

Peluches délaissées, jeux oubliés au fond du placard, vélos accrochés dans le garage... une collecte de jouets est organisée en novembre partout en France, une première à l'échelle nationale, pour leur donner une seconde vie ou les recycler.

« Cette mobilisation nationale sans précédent vise à encourager chaque Français à trier et donner ses jeux et jouets avec lesquels il ne joue plus, pour qu’ils bénéficient d’une seconde vie dans les mains d’un autre enfant », souligne dans un communiqué Ecomaison, l’organisme agréé par l’État pour prendre en charge collecte, réemploi et recyclage des jeux et jouets, et qui chapeaute cette opération.

Les jeux d’extérieur, d’intérieur, jeux de société, jouets électriques et électroniques, pourront être déposés du 1er au 30 novembre dans un des 2 500 lieux de collecte: magasins de jouets, commerces alimentaires, associations, ainsi que lieux déployés avec 60 collectivités locales et l’éco-organisme ecosystem.

« Notre priorité est de fédérer les initiatives et de réunir tous les acteurs de la filière du jouet », a commenté Dominique Mignon, présidente d’Ecomaison, avec un objectif « simple : accompagner les Français pour que plus aucun jeu ou jouet ne soit jeté à la poubelle. »

En 2024, 38 000 tonnes de jouets collectés

En effet, Ecomaison a été agréé en 2022 pour six ans par l’Etat, qui lui a fixé l’objectif de 65 000 tonnes collectées par an à fin-2027. Et « à mi-chemin, on se rend compte qu’il faut aller vraiment beaucoup plus loin en termes de collecte. (…) Il faut compter toujours sur des déchetteries publiques, ça c’est sûr, mais il faut aller chercher d’autres points de collecte », a expliqué à l’AFP Matthieu Goutti, responsable de la filière jouets chez Ecomaison.

En 2024, sur l’ensemble de l’année, 38 000 tonnes de jouets avaient été collectés, essentiellement en déchetteries. Seules 2 400 tonnes avaient pu ensuite être « remises dans le circuit », en raison du mauvais état des jeux et jouets, a précisé Matthieu Goutti.

« C’est une évolution, des collectes solidaires de jouets il en existait avant », a-t-il ajouté, précisant qu’Ecomaison a pour mission, avec ce changement d’échelle, « de faire en sorte que partout sur le territoire, il y ait des plans de collecte qui soient vraiment à proximité et pas seulement dans certaines zones ou à l’initiative de certaines associations ou collectives ».

