Une collecte de jouets organisée pour réutiliser ou recycler

Pierre Nétange est le fondateur, en 1972, de la Foire aux livres, qui se poursuit à Belfort jusqu’au 9 novembre. S’il a toujours déclaré sa flamme aux livres, il part aujourd’hui en croisade pour alerter sur les risques de son recul dans notre vie et de la place prise par les smartphones dans notre quotidien. Un message adressé à la jeunesse.