Tout savoir sur la 38e édition des Lumières de Noël

170 artisans et exposants seront présents sur le marché de Noël de Montbéliard. Un marché de Noël marqué par ses produits artisanaux et gastronomiques et par un programme d’animations est proposé chaque jour. On retrouvera des spécialités locales et bien d’autres, venues de la France entière.Salaisons, fromage, miels, vins, travail du bois, verre et de la terre, fabrication d’horloges comtoises, bijoux, articles en verquelure, tissu traditionnel…

Les artisans prendront place au pied du temple Saint-Martin, dans la cour Sponeck, rue de l’école française et place Velotte.