Sofiane bouscule les frontières ludiques en mêlant jeu vidéo, carnet et mystère

Diplômé de l’IUT Nord-Franche-Comté, Sofiane Ait-Taleb est développeur multimédia dans une collectivité. Et à côté, il a créé ce jeu exigeant. « La nuit, le week-end et pendant les vacances », raconte celui qui a monté sa société de production, Beaver illumination. Surtout, il a fabriqué le jeu en l’espace d’une poignée de mois. Entre mai 2023 et janvier 2024, il a développé un premier jeu, extrêmement difficile. Il a jeté 80 % des cartes, avoue-t-il, pour fabriquer un jeu grand public. Et en septembre, c’était prêt ! Une vraie prouesse en termes de développement. Surtout, il a tout réalisé : du développement informatique aux cinématiques 3D, des dessins du carnet de jeu au scénario d’Anaëlle, sorcière du Territoire du Lion. Et avec un scénario extrêmement exigeant. Mieux, Sofiane a tout développé de front.

Beaver signifie Castor, en anglais. « C’est un animal avec un capital sympathie important, note Sofiane, sans être très utilisé dans les marques. » Dans l’inconscient collectif, il a une image de besogneux. On ne peut que valider le clin d’œil au regard du résultat de ce jeu. C’est la seconde fois qu’il conçoit un jeu mêlant numérique et réalité ; à l’époque il faisait appel à toutes les technologies comme le téléphone, Internet, la photo…

L’univers médiéval l’a poussé à concevoir ce carnet et à se rapprocher d’un escape game classique. « J’avais envie d’avoir un vrai produit « physique » », explique Sofiane. S’il l’a développé comme un jeu vidéo, avec l’exigence technique du produit notamment de la 3D temps réel, Anaëlle, sorcière du Territoire du Lion se veut être un jeu grand public, accessible dès 12 ans, pas seulement réserver aux gamers. Il y a comme une invitation initiatique dans sa démarche.

Il faut compte entre 6 et 10 heures pour boucler l’aventure ; un jeu qui ne coûte que 19,9 euros. La première version du jeu était aussi extrêmement exigeante pour le matériel. Il a simplifié, afin que des ordinateurs grand public soient compatibles ; on peut facilement le tester depuis son site Internet. On peut aussi bien jouer avec une manette, qu’avec un clavier et une souris. Au-delà du jeu, Sofiane Ait-Taleb a aussi lancé une version mobile ! Pour garder l’esprit : une aventure accessible au plus grand nombre. Anaëlle, sorcière du Territoire du Lion, c’est la garantie d’une belle aventure. Lui promet surtout « un rêve éveillé ».