Ronchamp : une nouvelle phase de restauration débute à Notre-Dame-du-Haut

Notre-Dame du Haut à Ronchamp vient de fêter ses 70 ans. Elle va connaître une période de travaux focalisés sur les vitrages, la sous-face de la coque et l’étanchéité extérieure de la toiture de la chapelle.

Les travaux démarrent dès ce lundi 27 octobre, avec l’installation des échafaudages le long du mur de lumière (façade sud de la chapelle) par l’entreprise Albizatti, et l’intervention sur les différents vitrages de la chapelle. « Ces vitrages sont uniques dans l’œuvre de Le Corbusier », souligne Jean-Jacques Virot, président de l’association Œuvre Notre-Dame-du-Haut. Ils comportent des dessins et des écritures de Le Corbusier, dont certains, réalisés en peinture à froid, se dégradent. L’enjeu est de les rétablir dans leur état d’origine. Les fortes hausses de température en été, l’humidité provoquent également des fissures. Des capteurs ont été posés en février dernier pour mesurer ces évolutions thermiques et hydrométriques.