Ronchamp : une nouvelle phase de restauration débute à Notre-Dame-du-Haut

Notre-Dame du Haut à Ronchamp vient de fêter ses 70 ans. Elle va connaître une période de travaux focalisés sur les vitrages, la sous-face de la coque et l’étanchéité extérieure de la toiture de la chapelle.
Les travaux démarrent dès ce lundi 27 octobre, avec l’installation des échafaudages le long du mur de lumière (façade sud de la chapelle) par l’entreprise Albizatti, et l’intervention sur les différents vitrages de la chapelle. « Ces vitrages sont uniques dans l’œuvre de Le Corbusier », souligne Jean-Jacques Virot, président de l’association Œuvre Notre-Dame-du-Haut. Ils comportent des dessins et des écritures de Le Corbusier, dont certains, réalisés en peinture à froid, se dégradent. L’enjeu est de les rétablir dans leur état d’origine. Les fortes hausses de température en été, l’humidité provoquent également des fissures. Des capteurs ont été posés en février dernier pour mesurer ces évolutions thermiques et hydrométriques.
Nettoyage au laser
A partir du lundi 3 novembre commenceront des opérations de nettoyage de la sous-face de la coque de la chapelle. Des échafaudages seront installés à l’intérieur par tiers en commençant par la façade ouest de la chapelle puis progressivement et par étapes jusqu’à la façade est intérieure. Ce nettoyage doit permettre de retirer les salissures (poussières, fumées de cierges) par laser, une technique mise en œuvre par la société Mescla Patrimoine d’Illkirch, près de Strasbourg. Ce travail délicat vise à retrouver l’état de surface d’origine, tel qu’il a été vu et accepté par Le Corbusier, en préservant notamment les traces de laitance (coulures) qui témoignent du processus de construction de la coque. La surface totale nettoyée est de 400 m². L’opération se fera par phases, avec un plateau d’échafaudage mobile, pour ne pas condamner l’espace intérieur.
Le lundi 3 novembre commencera également la reprise de l’étanchéité de la toiture extérieure. Cette opération nécessitera l’installation d’une tourelle d’échafaudage pour la manutention des matériaux. La décision fait suite à l’observation de nombreux décollements sur la toiture. L’ensemble des couches d’étanchéité sera retiré et refait.
Ouverte pendant les travaux
Malgré ces travaux, la chapelle restera ouverte au public : le site ouvert de 10 h à 17 h (dernier accès à 16 h 30).
Adulte : 9 € ; tarif réduit (Personne en situation de handicap, demandeur d’emploi, bénéficiaire RSA, carte Cezam) : 6,50 € ; étudiant (jusqu’à 30 ans) et carte avantages jeunes : 6,50 € ; religieux : 6 € ; enfant (8 – 17 ans) : 5 € ; carte d’abonnement (carte nominative, validité minium d’un an) : 20 € / 38 € / 50 €
Accès gratuit pour les enfants de moins de 8 ans, les habitants de la communauté de communes Rahin-et-Chérimont (sur présentation d’un justificatif) et les porteurs du Museumspass.
Le ticket d’entrée est valable une journée.