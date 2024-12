Quand l’ancêtre d’Alstom voulait s’installer à Vesoul

Cette entité produit essentiellement des locomotives. Elle est issue de la fusion de deux sociétés : l’Usine de Graffenstaden et la plus connue André Koechlin et Compagnie. En recherchant un emplacement en France, la SACM cherche à garder un pied sur le marché français. Après un retard colossal, la France a entrepris de développer son réseau ferroviaire à partir du Second Empire. La Troisième République, une fois établie, prend un chemin analogue lors du lancement du plan Freycinet. A cette époque, les barrières douanières obligent les entreprises à implanter un site de production dans chaque pays où elle compte être présente.